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بالصور.. «مدني مكة» يكشف آخر تطورات حريق «جبل عمد» بميسان

بالصور.. «مدني مكة» يكشف آخر تطورات حريق «جبل عمد» بميسان
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تواصل- واس:

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن حريق جبل “عمد” بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة، وذلك في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.

وأفاد، بأنه تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.

وبين أن المنطقة التي نشب فيها الحريق جبلية ذات مرتفعات شديدة الوعورة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بعمليات عزل وتطويق على امتداد الحريق حتى لا يعاود الانتشار بشكل أوسع، مؤكدا أن الموقع ليس مأهولاً بالسكان، ولم تسجل أي إصابات، ولله الحمد.

وأشاد العقيد القرني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين مع الدفاع المدني.

 

 

 

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