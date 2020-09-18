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نصائح مهمة لخسارة الوزن الزائد الناتج عن احتباس الماء بالجسم

نصائح مهمة لخسارة الوزن الزائد الناتج عن احتباس الماء بالجسم
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تواصل- فريق التحرير:

أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من النصائح لخسارة الوزن الزائد الناجم عن احتباس الماء في الجسم، على النحو التالي:

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة

تحتوي الأطعمة الكاملة، بما في ذلك بعض الحبوب والخضروات والفواكه، على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم الذي ينظم عمل الجسم ويمنع تراكم السوائل الزائدة.

البوتاسيوم، الذي يساعد على التخلص من احتباس الماء موجود بكثرة في الخضروات، لذا فإن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعدك في التخلص من الانتفاخ الناجم عن احتباس الماء.

التقليل من الكربوهيدرات

تجنب الإفراط في تناول الوجبات السريعة، هو أحد أبسط الطرق البسيطة للحصول على محيط خصر أنحف والتخلص من احتباس الماء. تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على الكثير من الكربوهيدرات والصوديوم، لذا فإنها تؤثر على الهضم وتساهم في احتباس الماء وزيادة الوزن ومشاكل صحية إضافية. وبالتالي، فإن الحد من تناولها، واتباع نظام غذائي صحي ومعتدل يمكن أن يساعد في التخلص من احتباس الماء.

ممارسة التمارين الرياضية

لا داعي للقول أن التمرين هو أحد أفضل الطرق لإدارة مشاكل الوزن. التعرق يجعلك تفقد الماء، مما يساعد على تقليل وزن الماء في الجسم خلال وقت أقصر. يقول الخبراء أيضًا أن التمرين يجعل الجسم ينقل الماء إلى العضلات، التي تحتاج إلى البناء والتعافي. يمكن أن يكون أخذ جلسة ساونا علاجية مفيد أيضاً.

تخفيض مستويات التوتر

 يؤدي ارتفاع التوتر إلى زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم، مما قد يتسبب باختلال الهرمونات التي تتحكم في توازن الماء.

 

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