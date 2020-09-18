الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طبيب يكشف عن علامة غير متوقعة لوجود ورم بالدماغ

طبيب يكشف عن علامة غير متوقعة لوجود ورم بالدماغ
0

 

تواصل – وكالات 

كشف طبيب روسي، أنه عندما تظهر في الأذن ضوضاء أو يسمع الشخص ما يقوله بقوة، قد تكون بداية حدوث ورم في الدماغ.

وبحسب روسيا اليوم، فقد قال “فلاديمير زايتسيف”: إذا اختفت هذه الأعراض خلال بضع ثوان فالمسألة طبيعية ، ولكن قد تكون الضوضاء مقدمة لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، أو ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم. ولكنها قد تشير أيضا إلى وجود ورم في الدماغ. لذلك يجب استشارة الطبيب. ويقول، “يطلق الجسم إشارات معينة ويطلب منا التعامل معها”.

ويشير الدكتور، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية والذين يعانون من أمراض عصبية مختلفة هم أكثر عرضة لظهور هذه الحالة عندهم.

وأضاف، كما يمكن أن تظهر هذه المشكلة نتيجة انضغاط الجزء العنقي من العمود الفقري، أو انسداد تجويف الأنبوب السمعي، ويمكن أن نسمع حديثنا بقوة في حال التهاب العصب السمعي أو نتيجة تراكم الشمع في الأذن. ويؤكد، كلما استشار الشخص الطبيب أسرع، تزداد فرص حل هذه المشكلة دون ألم.

مواد ذات صلة

الكشف عن عرض جديد يدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن عرض جديد يدل على الإصابة بفيروس كورونا

تحذيرات طبية من خطورة استخدام «أعواد القطن» لتنظيف الأذن

تحذيرات طبية من خطورة استخدام «أعواد القطن» لتنظيف الأذن

كيفية العلاج والوقاية من التهاب الأذن

كيفية العلاج والوقاية من التهاب الأذن

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة