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تقارير أوروبية: الدوحة تدعم الحوثيين وحزب الله لنشر العنف في المنطقة

تقارير أوروبية: الدوحة تدعم الحوثيين وحزب الله لنشر العنف في المنطقة
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تواصل – وكالات:

أكدت تقارير إعلامية لمؤسسات صحفية أوروبية عن دعم الدوحة وتمويلها لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وتواصلها معهم.

وكشفت صحيفة دي بريسه Die Presse النمساوية نقلاً عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله إن قطر “تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية”، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله.

وأوضحت التقارير أن قطر تعمل علي دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول العربية، من أجل تحقيق أهدافها بنشر العنف والإرهاب، من أجل الإضرار بدول المنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة “ماعت”، أن قطر تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من أجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام يتم تمويلها بأموال قطرية.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من أجل استخدامه في عمليات إرهابية وتخريبية، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من أجل خدمة النظام القطري.

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