وكالة الطاقة الذرية تفتش «مواقع إيرانية» جديدة خلال أيام

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الاثنين الماضي أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران.

وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظين في فيينا: “الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران”، كما أكد أن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل، وفقاً لـ “العربية”.