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وكالة الطاقة الذرية تفتش «مواقع إيرانية» جديدة خلال أيام

وكالة الطاقة الذرية تفتش «مواقع إيرانية» جديدة خلال أيام
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تواصل – وكالات:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تعتزم القيام بتفتيش منشآت إيرانية جديدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة وجودها في إيران لضمان عدم حصولها على سلاح نووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الاثنين الماضي أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران.

وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظين في فيينا: “الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران”، كما أكد أن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل، وفقاً لـ “العربية”.

وأضاف غروسي: “ما زلنا نحلل العينات التي أخذها مفتشونا من أحد الموقعين اللذين اتفقنا مع إيران قبل أسابيع على زيارتهما. وأضاف أن “الوصول للموقع الثاني المحدد سيحدث في وقت لاحق من هذا الشهر”.

يذكر أن الوكالة أعلنت في بداية سبتمبر أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى.

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