الأمن السيبراني: 6 خطوات لحماية خصوصيتك أثناء «العمل عن بعد»

تواصل – فريق التحرير:
نصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني باتباع، 6 خطوات مهمة لحماية الخصوصية أثناء التعليم والعمل عن بُعْد.
ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:
– تخصيص مكان محدد في المنزل لأداء الأعمال عن بعد.
– إغلاق كاميرا المحمول بشريط لاصق.
– وضع الجهاز في مكان يحفظ خصوصية منزلك في حال فتحت الكاميرا أو المايكروفون دون قصد.
– عند حضور الدروس أو الاجتماعات في أماكن عامة ينصح باستخدام سماعة رأسية للحفاظ على خصوصيتك.
– اختيار مكان ذي خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة عند انضمامك إلى الدروس أو الاجتماعات التي تتطلب فتح الكاميرا.
– تفعيل خاصية “شاشة التوقف” وضبطها بكلمة مرور لمنع سوء استخدامه بهويتك واسمك في حال غيابك.