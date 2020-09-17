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الأمن السيبراني: 6 خطوات لحماية خصوصيتك أثناء «العمل عن بعد»

الأمن السيبراني: 6 خطوات لحماية خصوصيتك أثناء «العمل عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني باتباع، 6 خطوات مهمة لحماية الخصوصية أثناء التعليم والعمل عن بُعْد.

ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

– تخصيص مكان محدد في المنزل لأداء الأعمال عن بعد.

– إغلاق كاميرا المحمول بشريط لاصق.

– وضع الجهاز في مكان يحفظ خصوصية منزلك في حال فتحت الكاميرا أو المايكروفون دون قصد.

– عند حضور الدروس أو الاجتماعات في أماكن عامة ينصح باستخدام سماعة رأسية للحفاظ على خصوصيتك.

– اختيار مكان ذي خلفية خالية من التفاصيل الخاصة أو الحساسة عند انضمامك إلى الدروس أو الاجتماعات التي تتطلب فتح الكاميرا.

– تفعيل خاصية “شاشة التوقف” وضبطها بكلمة مرور لمنع سوء استخدامه بهويتك واسمك في حال غيابك.

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