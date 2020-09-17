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إقفال طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بقيمة 1.24 مليار ريال

إقفال طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بقيمة 1.24 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245مليار ريال سعودي (مليار ومئتين وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130مليون ريال سعودي (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليار ريال سعودي (تسعة مليار ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115مليار ريال سعودي (مليار ومائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليار ريال سعودي (سبع مليارات وست مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

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