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سوني تكشف رسمياً عن هاتفها «Xperia 5 II» بمواصفات متطورة

سوني تكشف رسمياً عن هاتفها «Xperia 5 II» بمواصفات متطورة
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد “Xperia 5 II” الذي تصفه الشركة اليابانية بأنه أول هاتف ذكي قادر على تسجيل فيديوهات الحركة البطيئة بمعدل 120 إطاراً في الثانية بدقة 4K HDR، بالإضافة إلى دعم لشبكات الجيل الخامس.

يستهدف الهاتف الجديد، وهو الشقيق الأصغر لهاتف “Xperia 1 II” الذي تم إصداره العام الماضي، المصورين الذين يرغبون في “التقاط أفلام ولقطات سينمائية رائعة، على حد قول الشركة، حسب ما ورد في موقع “سينيت” الإلكتروني، إذ يجلب العديد من المزايا للمصورين.

كما وصفت الشركة هاتف Xperia 5 II بأنه أكثر أجهزة Xperia إحكاماً على الإطلاق، حيث يبلغ عرضه 2.6 بوصة، وصُمم خصيصاً ليناسب راحة اليد الواحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الهاتف أيضاً لعشاق الألعاب، إذ يمتللك الهاتف شاشة بمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز، لتجربة لعب سلسة.

ويأتي الهاتف بشاشة “أوليد” قياس 6.1 بوصة بدقة +FullHD، ومعالج (Snapdragon 865)، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وذاكرة عشوائية بحجم 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 أو 256 غيغابايت.

ويتضن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، واعتمدت الشركة هذه المرة على عدسات Carl Zeiss.

كما يتمتع الهاتف أيضاً بمكبرات صوت استريو مزدوجة أمامية ومنفذ سماعة تقليدي “جاك 3.5 ملم،، لكن لا يوجد شحن لاسلكي، مع ميزة مقاومة الماء واللأتربة والغبار، بفضل دعمه لمعيار IP68.

وقالت الشركة إن الهاتف سيتوفر لبدء الطلب المسبق للشراء يوم 29 سبتمبر الجاري بسعر 950 دولار، على أن يتم شحنه حتى 4 ديسمبر المقبل.

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