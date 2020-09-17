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هيئة النقل: اختبارات وشهادات كفاءة بحرية للطلاب ضمن خطة التوطين

هيئة النقل: اختبارات وشهادات كفاءة بحرية للطلاب ضمن خطة التوطين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل عقد اختبارات للطلاب السعوديين المتخصصين في الهندسة والملاحة البحرية وسلامة السفن وركابها وإصلاحها وصيانتها.

وأوضحت الهيئة، في تغريدات عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصا منها على توطين صناعة النقل البحري ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وتمنح الهيئة لمن يجتاز هذه الاختبارات التحريرية والشفهية من الطلاب شهادة الكفاءة البحرية CoC) Certificate of Competency)، والمعترف بها دولياً للعمل على متن السفن التجارية والناقلات العملاقة، طبقًا للاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

 

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