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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

غرفة الرياض تعلن توفر 101 وظيفة للرجال والنساء بعدة تخصصات

غرفة الرياض تعلن توفر 101 وظيفة للرجال والنساء بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر (101) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، وفق التفاصيل التالية :

1 – شركة الغانم الدولية للأغذية – للرجال

  • باريستا

2 – مكتب المهام الاولي لتحصيل الديون – للنساء

  • أخصائي تحصيل
  • مشرف تحصيل
  • محاسب
  • خدمة عملاء
  • دعم فني

3 – شركة بصمة لدعم و تطوير الاعمال – للنساء

  • تقنية معلومات
  • مبرمج تطبيقات
  • تطوير مواقع
  • دعم فني
  • محلل نظام

4 – شركة خمسة حروف للخدمات التجارية – للنساء

  • مساعد مدير مشروع
  • منسق مشروع
  • أخصائي تطوير أعمال
  • مسؤول تطوير أعمال
  • محلل أعمال
  • كاتب محتوى تسويقي

5 – شركة خمسة حروف للخدمات التجارية – للرجال

  • مساعد مدير مشروع
  • منسق مشروع
  • أخصائي تطوير أعمال
  • مسؤول تطوير أعمال
  • محلل أعمال
  • كاتب محتوى تسويقي
  • مدير حسابات

– وأوضحت غرفة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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