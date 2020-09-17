غرفة الرياض تعلن توفر 101 وظيفة للرجال والنساء بعدة تخصصات

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر (101) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، وفق التفاصيل التالية :
1 – شركة الغانم الدولية للأغذية – للرجال
- باريستا
2 – مكتب المهام الاولي لتحصيل الديون – للنساء
- أخصائي تحصيل
- مشرف تحصيل
- محاسب
- خدمة عملاء
- دعم فني
3 – شركة بصمة لدعم و تطوير الاعمال – للنساء
- تقنية معلومات
- مبرمج تطبيقات
- تطوير مواقع
- دعم فني
- محلل نظام
4 – شركة خمسة حروف للخدمات التجارية – للنساء
- مساعد مدير مشروع
- منسق مشروع
- أخصائي تطوير أعمال
- مسؤول تطوير أعمال
- محلل أعمال
- كاتب محتوى تسويقي
5 – شركة خمسة حروف للخدمات التجارية – للرجال
- مساعد مدير مشروع
- منسق مشروع
- أخصائي تطوير أعمال
- مسؤول تطوير أعمال
- محلل أعمال
- كاتب محتوى تسويقي
- مدير حسابات
– وأوضحت غرفة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).