توجيه من «التجارة» لأصحاب الإعلانات التجارية عبر وسائل التواصل

تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على أهمية الالتزام بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حمايةً للمستهلك من التضليل.. يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل سناب شات، تويتر، فيسبوك، انستجرام، وغيرها أن يوضح أنه إعلان تجاري” .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف.