«المرور»: ضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا السير في جدة (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الخميس، أنه تم القبض على قائدي 3 شاحنات عكسوا السير في أحد الطرق بمحافظة جدة.

وقالت إدارة “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على مغرد نشر مقطع فيديو وثق من خلاله مخالفات قائدي الشاحنات: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات المخالفة، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام“.

ووثق المقطع قيام قائدي الشاحنات بعكس السير في أحد الطرق في محافظة جدة، حيث عرضوا حياة قائدي المركبات للخطر.