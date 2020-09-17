الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين أنواع السكر في الأطعمة والمشروبات (فيديو)

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين أنواع السكر في الأطعمة والمشروبات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين عبارات قليل السكر وسكر أقل وخالي من السكر وبدون سكر مضاف، الموجودة على المنتجات الغذائية والمشروبات.

وأشارت الهيئة في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن قليل السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة و2.5 مللي جرام لكل 100 ملليجرام في الأغذية السائلة.

وسكر أقل لا تعني أن المنتج قليل السكر، لكنه أقل بنسبة 30 % عن محتواه في منتج مشابه، خالي من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل مائة جرام في الأغذية الصلبة ونصف مللي جرام لكل مائة ملليجرام في الأغذية السائلة .

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن عبارة بدون سكر مضاف تعني أنه لم تتم إضافة سكر للمنتج الغذائي ولكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة

«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة

ضبط 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية خلال الشهر الماضي

ضبط 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية خلال الشهر الماضي

«الغذاء والدواء»: ضبط 40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل خلال 6 أشهر

«الغذاء والدواء»: ضبط 40 مليون عبوة مخالفة من منتجات التجميل خلال 6 أشهر

جولات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء» على محلات العطارة بالرياض والقصيم

جولات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء» على محلات العطارة بالرياض والقصيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>