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«التجارة»و «الاتصالات» تتيحان لأصحاب المنشآت الصغيرة الحصول على متجر إلكتروني مجاني

«التجارة»و «الاتصالات» تتيحان لأصحاب المنشآت الصغيرة الحصول على متجر إلكتروني مجاني
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية، مبادرة تتيح لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني مع سجلهم التجاري لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلب، وتسجيل النطاق السعودي.

وتهدف المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لإنشاء متاجر إلكترونية لتمكينهم من إدارة المنتجات والطلبات وربط هذه المتاجر الإلكترونية مع شركات وتوفير خدمات الدفع الإلكترونية الشحن والتوصيل، كما تمكن المستثمرين في القطاع من التوسع والانتشار محليًا وعالميًا.

ويمكن الاستفادة من المتجر الإلكتروني المجاني عبر زيارة منصة “مزايا” على الرابط (هنا)، والتسجيل والاستفادة من المزايا التي تتضمن تقديم منتجات وطلبات غير محدودة تصل إلى عدد أكبر من العملاء، واستقبال تقييم العملاء ودعم منتجاتهم وتوفير تقارير تفصيلية للمتجر الإلكتروني، إضافة إلى توفير خدمة الربط مع خدمات خرائط “جوجل” وإضافة فريق عمل المتجر وتعيين صلاحيات فرق العمل.

كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة تسجيل النطاق السعودي للمنشآت المتقدمة والذي يتضمن مزايا مثل مصداقية الجهة المسجلة، وموثوقية النطاقات، وحفظ حقوق الجهات المسجلة، وسلامة سجلات النطاقات، إلى جانب تبني أفضل المعايير الأمنية، وتوفير أسماء النطاقات العربية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجلس التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال وتشجيعهم لتَبَني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للمبيعات والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في تخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاقها والتوسع والانتشار محليا وعالمياً.

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