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«كفاءة»: مكيفات «الإسبيلت» توفر 1580 ريالاً في استهلاك الكهرباء

«كفاءة»: مكيفات «الإسبيلت» توفر 1580 ريالاً في استهلاك الكهرباء
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن مكيفات “الإسبيلت” توفر 35% من الاستهلاك، مبينة أن فرق التوفير سنوياً يصل إلى 1580 ريالاً، مقارنه بمكيفات الشباك لنفس الظروف.

وبين المركز أنه تمت المقارنة بين 5 مكيفات سبيلت ذات مستوى الكفاءة «ب» بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 15.2 EER يقدر استهلاكها السنوي بـ2880 ريالاً، ومكيفات الشباك ذات مستوى الكفاءة «و» لعدد 5 مكيفات بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 9.8 EER يقدر استهلاكها السنوي بـ4460 ريالاً.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف، ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها، من خلال تقليل استهلاك الفاتورة، خصوصاً أن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.

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