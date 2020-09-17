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تطوير «روبوت» يساعد مصابي «كورونا» في التواصل مع عائلاتهم

تطوير «روبوت» يساعد مصابي «كورونا» في التواصل مع عائلاتهم
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تواصل- فريق التحرير:

تستخدم مستشفى في الهند روبوتا لخدمة العملاء يتجول بين عنابر المستشفى ويساعد مرضى فيروس كورونا على التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم.

واشتهر الروبوت ميترا، ويعني “صديق” باللغة الهندية، بعد تفاعله مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مناسبة في 2017.

وعينا الروبوت مجهزتان بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص تعامل معهم من قبل.

ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت في صدر ميترا كي يتسنى للمرضى مشاهدة أحبائهم وكذلك التواصل مع الأطقم الطبية التي لا يمكنها دخول عنابر عزل المرضى.

ويستخدم ميترا بشكل أساسي من قبل المرضى الذين لا يمكنهم التواصل باستخدام هواتفهم.

والروبوت من ابتكار شركة إنفينتو روبوتيكس الناشئة في بنجالورو وقال ياثاراث تياجي، مدير الشركة التي تدير المستشفى إن تكلفة الروبوت تبلغ مليون روبية (13600 دولار).

ويُستخدم ميترا للاستشارات عن بعد مع المتخصصين لتقليل خطر إصابتهم بالعدوى.

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