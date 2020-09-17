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«التقاعد» تطلق خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي

«التقاعد» تطلق خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي
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تواصل – واس:

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد، خدمة طباعة التعريف “الفوري” بالمعاش التقاعدي، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء “التقاعد” (أفراد وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.
وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.
وأوضحت “التقاعد” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa , والضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم الضغط على أيقونة “التعريف بالمعاش الفوري” وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.
وأضافت المؤسسة أن خدمة التعريف “الفوري” تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار و الاستفادة المباشرة من الخدمة.
مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونياً تيسيراً على عملائها وتحقيقاً لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

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