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جدة.. «توطين الوظائف» يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة

جدة.. «توطين الوظائف» يُعلن بدء التسجيل في برامجه للمرحلة الثالثة
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تواصل – واس

أعلن مركز توطين الوظائف بمحافظة جدة، عن انطلاق بدء التسجيل في برامجه التدريبية للمرحلة الثالثة “التجارة الرقمية”، وذلك اعتباراً من اليوم، استكمالاً للبرنامج الطموح لتوطين الوظائف بالمحافظة لمرحلته الأولى والثانية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، بالتعاون مع جامعة جدة كشريك تنفيذي، وبالتعاون والشراكة مع صندوق الموارد البشرية (هدف )، وكل من وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة .
ويستهدف برنامج “توطين 3″، التجارة الرقمية من خلال مساراته الثلاثة مسار تمكين، وريادة ومسرعة الأعمال، إلى تدريب رواد ورائدات الأعمال من الشباب والشابات على تأسيس مشاريعهم بنجاح من خلال بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين التي تتماشى مع الثروة الصناعية الرابعة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية وتطوير المتاجر الرقمية القائمة من خلال تسليحهم بمهارات ومعارف المستقبل .

ودعا المركز الراغبين في التسجيل في برامجه التدريبية الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج توطين الوظائف بجدةhttp://www.jeddahtawteen.org، وللاطلاع على تفاصيل البرنامج ومزيداً من المعلومات وأيضا الدخول على حساب تويترhttps://twitter.com/jeddahtawteen?s=12

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