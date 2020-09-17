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بالانفوجراف.. أدوات في أماكن العمل قد تتسبب في الإصابة بعدوى «كورونا»

بالانفوجراف.. أدوات في أماكن العمل قد تتسبب في الإصابة بعدوى «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم (الخميس)، من عدة مصادر قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا الجديد في أماكن العمل، من بينها المرحاض.

 وأوضحت في أنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الطابعات، وأزرار المصعد، ومقابض الأبواب، وآلة القهوة التي يستخدمها أكثر من شخص تشكل مصادر لنقل العدوى بالفيروس من شخص لآخر.

 ونوهت بأن الأماكن الضيقة والمزدحمة مثل المصعد تزيد من احتمال انتقال الفيروس.

 وأكدت أن لوحة مفاتيح الكمبيوتر قد تنقل العدوى أيضا؛ نظراً لكون الجراثيم والفيروسات تعيش وقتا طويلاً على أزرار اللوحة.

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