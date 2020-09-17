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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب.. رابط وموعد التسجيل

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب.. رابط وموعد التسجيل
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تواصل- واس:

 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) (رجال) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران).

 وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي: (أضغط هنا).

 

 

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