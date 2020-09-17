فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب.. رابط وموعد التسجيل

تواصل- واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) (رجال) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران).

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي: (أضغط هنا).