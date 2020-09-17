فوائد صحية مذهلة لـ«القرع العسلي».. تعرّف عليها

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قال المركز الألماني للتغذية إن القرع العسلي يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يساعد على التمتع بالرشاقة ويمد الجسم بالعناصر المغذية.

وأوضح المركز أن القرع العسلي يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامينC

كما يعد القرع العسلي غنيا بمادة “البيتا كاروتين”، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة وتتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعلها مفيدة لصحة العين والبشرة والشعر بصفة خاصة.

ويمتاز القرع العسلي بأنه قليل السعرات الحرارية والدهون؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 26 سعراً حرارياً فقط و0.6 غرام من الدهون، فضلاً عن أنه سهل الهضم ويساعد على إدرار البول