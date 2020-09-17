الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لتغطية الطلب المحلي.. طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن «شعير علفي»

لتغطية الطلب المحلي.. طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن «شعير علفي»
0

توصل – واس 

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة لهذا العام 2020م لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر – ديسمبر 2020م .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 9 بواخر، بواقع 7 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد معاليه أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزونات المحلية منه، حيث سبق وأن تعاقدت المؤسسة هذا العام على 5 دفعات بكمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن .

مواد ذات صلة

إطلاق مرحلة تقديم العروض الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

إطلاق مرحلة تقديم العروض الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

بدء تأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق

«الحبوب»: السعر الجديد لـ«كيس الشعير» 54 ريالاً يشمل ضريبة القيمة المضافة

«الحبوب»: السعر الجديد لـ«كيس الشعير» 54 ريالاً يشمل ضريبة القيمة المضافة

«الزراعة» تنبه: «ترقيم الإبل» إلزامي.. وتطبيق غرامات بدءاً من محرم المقبل

«الزراعة» تنبه: «ترقيم الإبل» إلزامي.. وتطبيق غرامات بدءاً من محرم المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة