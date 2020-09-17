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«سوني» تعلن عن موعد طرح «بلاي ستيشن 5» وسعره المتوقع

«سوني» تعلن عن موعد طرح «بلاي ستيشن 5» وسعره المتوقع
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سوني عن طرح النسخة الجديدة من جهاز ألعابها الإلكتروني بلايستيشن 5 الذي يعرف اختصارا بـ”PS5″ في 12 نوفمبر المقبل.

ونشرت الشركة تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بصورة جهاز الألعاب الجديد وسعره الذي يبلغ 499 دولار و399 دولارًا لنسخة “الديجيتال”.

وكانت الشركة قد نشرت مقطع فيديو لنسخة الجهاز الجديدة والتي تعتبر إحدى أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم، يظهر التصميم الجديد الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديدة لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما النسخة السابقة.

وشاركت بلاي ستيشن صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة على أن مواصفات الجيل الجديد سيتيح للمستخدم تجربة “سرعة البرق والتنزيل فائق السرعة” بالإضافة إلى مواصفات أخرى.

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