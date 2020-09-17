«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال نهاية الأسبوع

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، وجنوب الطائف) من خفيفة لغزيرة.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” “: “متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (المدينة، وحائل، ونجران، وجنوبي الرياض، والشرقية، وغرب القصيم، وجنوب الجوف، وجنوب شرق تبوك، وحفر الباطن”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.