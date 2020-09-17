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مصادر تكشف عن تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة.. تعرّف على أبرز المقترحات

مصادر تكشف عن تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة.. تعرّف على أبرز المقترحات
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لـ” الوطن”، أوضحت المصادر أن هذه اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت المصادر أن اللجنة تتألف من عدة جهات تتضمن: وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

وأكدت المصادر أن من ضمن التصورات التي طرحت أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة.

وأشارت إلى أن من بين التصورات أيضا، إطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة، إضافة إلى التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19».

والعمل على ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من بروتوكول الحج الفائت لتحقيق السلامة الدائمة للجميع، وأيضا مقترح بإمكانية حضور معتمر الخارج لجميع الفعاليات بمدن المملكة.

 

 

 

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