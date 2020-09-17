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تطبيق «زووم» يوفر خدمة جديدة لزيادة أمان محادثات الفيديو

تطبيق «زووم» يوفر خدمة جديدة لزيادة أمان محادثات الفيديو
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت خدمة زووم عن توفير المزيد من الأمان لحسابات مستخدميها من خلال الاعتماد على طريقة المصادقة ثنائية العامل(2FA)، والتي تعمل على منع الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين أو الاستيلاء عليها.

ويتوفر الآن خياران مجانيان لجعل تسجيل الدخول أكثر أمانا. ويتمثل الخيار الأول في إرسال كود إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم عبر الرسائل القصيرة في كل مرة يقوم فيها بتسجيل الدخول، والذي يجب إدخاله بالإضافة إلى كلمة المرور.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إنشاء مثل هذا الكود عبر تطبيق مصادقة مثل غوغلAuthenticatorأو مايكروسوفتAuthenticatorأوFreeOTP.ويمكن استخدام هذه التطبيقات كمولدات لأكواد استعلامات المصادقة ثنائية العامل في العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.

ويجب تفعيل المصادقة ثنائية العامل أولاً في إعدادات حساب زووم تحت بند «Profile». وأثناء التفعيل يتلقى المستخدم كود استعادة (Recovery Code)، والذي يمكن استخدامه لاستعادة الوصول إلى الحساب في الحالات، التي يتعذر فيها الوصول إلى الهاتف الذكي، الذي تم إرسال رسالةSMSبالكود إليه أو الذي تم إنشاء أكواد المصادقة ثنائية العامل بواسطة التطبيق عليه.

 

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