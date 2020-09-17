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اعتماد «PCR» الصادرة من «الصحة» لدخول البحرين.. وربط إلكتروني قريبًا لنتائج الفحوصات

اعتماد «PCR» الصادرة من «الصحة» لدخول البحرين.. وربط إلكتروني قريبًا لنتائج الفحوصات
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت مملكة البحرين شهادات «PCR» الموثقة من وزارة الصحة لدخول أراضيها، في إطار إتباع التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد مع تذليل بعض العقبات على المسافرين وبخاصة جسر الملك فهد.

من جهته، أوضح الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أنه تسهيلا لإجراءات المسافرين القادمين لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، فإن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحامليها، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى، -وفقاً لصحيفة “اليوم”-.

وأوضح “آل خليفة” أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في السعودية للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

وكانت مملكة البحرين قد كشفت عن الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إليها عن طريق جسر الملك فهد، والتي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا على جسر الملك فهد ودفع تكلفته البالغة 60 دينارا بحرينيا، وتحميل تطبيق «مجتمع واعي» والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

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