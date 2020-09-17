«الشؤون البلدية» تحدد عدة إجراءات لتسهيل عملية تخصيص الأراضي الحكومية

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وفق مشروع متكامل، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 400 مخططًا ونحو 50 ألف قطعة سكنية وذلك سعيًا لتقصير وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الحكومية، حيث يتم الانتهاء من مشروع حصر وتقيييم المخططات من قبل مكتب استشاري.

وتتوزع مخططات تقسيم الأراضي على نحو المخططات الجديدة، والمخططات المعدلة،حيث بلغ عدد المخططات 288 مخططا، وبلغ عدد القطع السكنية 33.349 قطعة و899 مرفقا حكوميا، بحسب “الوطن”.

وفيما يتعلق بالمخططات المعدلة فقد بلغ عددها 140 مخططا و26.415 قطعة سكنية و390 مرفقا حكوميا، وبذلك يصبح الإجمالي 428 مخططا و49.714 قطعة سكنية و1.289 مرفقا حكوميا. وبلغت المخططات الحكومية 161 مخططا، فيما بلغ عدد المخططات الخاصة 267 مخططا.

فيما بلغ تخصيص عدد 489 قطعة أرض بإجمالي مساحة 653.9 مليون متر مربع، وتم اعتماد مواقع للجهات الحكومية بواقع 137 قطعة أرض بإجمالي 26.664.391 مترا مربعا. ويجري العمل حاليا على مراجعة الدليل الشامل لضبط التنمية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى المشاركة في لجان عدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث دراسات مدن المملكة على مستوى الأمانات، (71 مدينة بنسبة 53% للمرحلة الأولى التي قامت بإنهاء الدراسة، و58 مدينة بنسبة 43% للمرحلة الأولى التي قامت بتحديث الدراسة، و8 مدن للمرحلة الأولى التي لم تقم بتحديث الدراسة). وجاءت المدن المستهدفة في المرحلة الثانية 53 مدينة.