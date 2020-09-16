مصادر: إحالة 9 قضايا إهدار مال عام إلى هيئة المنافسة

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أكدت مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية أحالت 9 قضايا إلى “الهيئة العامة للمنافسة” لاتخاذ الإجراءات النظامية، ضد شركات ومؤسسات تورطت في التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك في إطار الحرب على الفساد بشتى طرقه.

وأضافت المصادر، أن الشركات والمؤسسات تورطت في التواطؤ في مجالات مختلفة اشتملت على العقود والصيانة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة، وفقا لـ”صحيفة المدينة”.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمكنت، خلال الأشهر الماضية من الكشف عن العديد من قضايا الفساد المختلفة والمتنوعة، وأصبح العمل الذي تقوم به الهيئة محل اعتزاز من قبل المواطنين باعتبار أنها تقوم بدور عظيم في سبيل حماية الوطن ومقدراته من آفة الفساد.