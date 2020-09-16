الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر: إحالة 9 قضايا إهدار مال عام إلى هيئة المنافسة

مصادر: إحالة 9 قضايا إهدار مال عام إلى هيئة المنافسة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية أحالت 9 قضايا إلى “الهيئة العامة للمنافسة” لاتخاذ الإجراءات النظامية، ضد شركات ومؤسسات تورطت في التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك في إطار الحرب على الفساد بشتى طرقه.

وأضافت المصادر، أن الشركات والمؤسسات تورطت في التواطؤ في مجالات مختلفة اشتملت على العقود والصيانة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة، وفقا لـ”صحيفة المدينة”.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمكنت، خلال الأشهر الماضية من الكشف عن العديد من قضايا الفساد المختلفة والمتنوعة، وأصبح العمل الذي تقوم به الهيئة محل اعتزاز من قبل المواطنين باعتبار أنها تقوم بدور عظيم في سبيل حماية الوطن ومقدراته من آفة الفساد.

 

 

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «هيئة المنافسة» بقياس أثر الاحتكار على الخيارات المتاحة للمستهلك

«الشورى» يطالب «هيئة المنافسة» بقياس أثر الاحتكار على الخيارات المتاحة للمستهلك

لهذا السبب.. تغريم شركة تنشط في الإعلام المرئي والمسموع 5 ملايين ريال

لهذا السبب.. تغريم شركة تنشط في الإعلام المرئي والمسموع 5 ملايين ريال

«هيئة المنافسة» تكشف أهداف النظام الجديد المعتمد من «الوزراء»

«هيئة المنافسة» تكشف أهداف النظام الجديد المعتمد من «الوزراء»

«هيئة المنافسة» تُشهِّر بشركة مشروبات و5 ملايين ريال غرامة عليها

«هيئة المنافسة» تُشهِّر بشركة مشروبات و5 ملايين ريال غرامة عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة