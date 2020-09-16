هيئة النقل: رصد شاحنات أجنبية مخالفة في الجوف (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، تم خلالها رصد عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة بالجوف.

وقالت هيئة النقل، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه تم رصد عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة في منطقة الجوف، بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق”.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، أعلنت في وقت سابق، إطلاق حملة رقابية مكثفة تستهدف الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة والاتفاقيات الدولية، والتي تستغل فترة تواجدها داخل المملكة لتزاول نشاط نقل البضائع بشكل غير نظامي.

وتشمل هذه الحملة جميع المدن ومختلف المناطق للحد من ظاهرة المخالفات للشاحنات الأجنبية، وتستهدف القضاء على هذه الظاهرة العشوائية وتحقيق المنافسة العادلة مع الناقلين المحليين وأيضا مكافحة التستر والقضاء على السلبيات التي تواجه النقل البري في المملكة.