الشيخ الخثلان يوضح حكم الصلاة قبل الأذان (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم الصلاة قبل الأذان.

جاء ذلك في رد على سؤال متصل من الجزائر خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” قال فيه: “صلينا العشاء قبل الأذان بعشر دقائق فهل يجوز؟”

ورد الخثلان بقوله “إذا كان التقويم لديكم أن المؤذن لصلاة العشاء يؤذن على دخول وقت صلاة العشاء فمعنى ذلك أنكم صليتم في وقت غير وقتها وهذا لا يجوز”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “ولكن بعض التقاويم تؤخر صلاة العشاء قليلًا ليتسع الوقت لصلاة المغرب”.

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “إن الأحوط أن يعيد الصلاة ومستقبلا أنصحكم بعدم صلاة العشاء إلا بعد دخول الوقت حسب التقويم”.