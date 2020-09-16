الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسمياً.. إطلاق تحديث «نظام iOS14» الجديد لأجهزة الآيفون

رسمياً.. إطلاق تحديث «نظام iOS14» الجديد لأجهزة الآيفون
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة آبل لتحديث iOS14 رسمياً لأجهزة الآيفون.

وقال الرشيد، في  تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا لم يصلك التحديث الآن انتظر دقائق وجرب مرة ثانية”.

يذكر أن من مزايا نظام iOS14 الجديد لآيفون ما يلي:

– ميزة عدم الإزعاج أثناء الاتصال.

– ميزة مكتبة التطبيقات، للتعامل مع التطبيقات بطريقة سهلة حيث تم ترتيبها على شكل قوائم سهل التعامل والوصول إليها.

– ميزة الودجت وأيضا الاطلاع على التفاصيل في الودجت حتى لو كان الجهاز مغلقاً.

– إمكانية تصغير مقاطع الفيديو والتعامل أو تصفح الجوال.

– تطبيق الترجمة الخاص لآبل والمنافس بشكل كبير لتطبيق جوجل للترجمة من العربية للإنجليزية أو أي لغة.

– خاصية التعرف على الأصوات وهي خاصية مفيدة جدا لضعاف السمع.

مواد ذات صلة

«الحمادي» يكشف عن 6 مزايا مهمة في نظام «iOS 14» الجديد (فيديو)

«الحمادي» يكشف عن 6 مزايا مهمة في نظام «iOS 14» الجديد (فيديو)

 «مؤتمر آبل» يعلن إصدار نظام «iOS14» الجديد.. تعرف على مزاياه (فيديو)

 «مؤتمر آبل» يعلن إصدار نظام «iOS14» الجديد.. تعرف على مزاياه (فيديو)

نصائح ذهبية لحل أكثر المشاكل الشائعة في هواتف «آيفون»

نصائح ذهبية لحل أكثر المشاكل الشائعة في هواتف «آيفون»

«أبل» تستعد لصناعة 75 مليون هاتف «آيفون» من الجيل الخامس

«أبل» تستعد لصناعة 75 مليون هاتف «آيفون» من الجيل الخامس

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة