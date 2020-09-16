رسمياً.. إطلاق تحديث «نظام iOS14» الجديد لأجهزة الآيفون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة آبل لتحديث iOS14 رسمياً لأجهزة الآيفون.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا لم يصلك التحديث الآن انتظر دقائق وجرب مرة ثانية”.

يذكر أن من مزايا نظام iOS14 الجديد لآيفون ما يلي:

– ميزة عدم الإزعاج أثناء الاتصال.

– ميزة مكتبة التطبيقات، للتعامل مع التطبيقات بطريقة سهلة حيث تم ترتيبها على شكل قوائم سهل التعامل والوصول إليها.

– ميزة الودجت وأيضا الاطلاع على التفاصيل في الودجت حتى لو كان الجهاز مغلقاً.

– إمكانية تصغير مقاطع الفيديو والتعامل أو تصفح الجوال.

– تطبيق الترجمة الخاص لآبل والمنافس بشكل كبير لتطبيق جوجل للترجمة من العربية للإنجليزية أو أي لغة.

– خاصية التعرف على الأصوات وهي خاصية مفيدة جدا لضعاف السمع.