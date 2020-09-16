انتهاء أولى مراحل توصيل المياه المحلاة إلى الطائف والباحة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال المياه المحلاة إلى الطائف والباحة والقرى التابعة لهما.

وأتمّت آلة حفر الأنفاق العملاقة عملية الحفر و اختراق جبال السروات بطول 12 كيلومترا من أسفل جبل الكر إلى الطريق الدائري في الطائف.

وأفاد مدير إدارة المشروعات بمؤسسة التحلية، المهندس محمد الغامدي، أن المرحلة الثانية تتمثل في إخراج آلة الحفر وتمديد خطوط أنابيب المياه حتى موقع الخزان الاستراتيجي في الطائف.

وأوضح الغامدي أن المشروع تم تنفيذه بكوادر سعودية من حيث التنفيذ والإشراف، وأن العمل سينتهي في الربع الثالث من عام 2021.

وكشف أن العمل استمر لمدة 559 يوماً ولم يتوقف حتى بعد انتشار جائحة كورونا، حيث تواصل التنفيذ وفق الاشتراطات الصحية.

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