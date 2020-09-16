الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انتهاء أولى مراحل توصيل المياه المحلاة إلى الطائف والباحة (فيديو)

انتهاء أولى مراحل توصيل المياه المحلاة إلى الطائف والباحة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إيصال المياه المحلاة إلى الطائف والباحة والقرى التابعة لهما.

وأتمّت آلة حفر الأنفاق العملاقة عملية الحفر و اختراق جبال السروات بطول 12 كيلومترا من أسفل جبل الكر إلى الطريق الدائري في الطائف.

وأفاد مدير إدارة المشروعات بمؤسسة التحلية، المهندس محمد الغامدي، أن المرحلة الثانية تتمثل في إخراج آلة الحفر وتمديد خطوط أنابيب المياه حتى موقع الخزان الاستراتيجي في الطائف.

وأوضح الغامدي أن المشروع تم تنفيذه بكوادر سعودية من حيث التنفيذ والإشراف، وأن العمل سينتهي في الربع الثالث من عام 2021.

وكشف أن العمل استمر لمدة 559 يوماً ولم يتوقف حتى بعد انتشار جائحة كورونا، حيث تواصل التنفيذ وفق الاشتراطات الصحية.

الفيديو:

مواد ذات صلة

بيان مشترك يوضح سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة لمدن المنطقة الشرقية

بيان مشترك يوضح سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة لمدن المنطقة الشرقية

دعم استثنائي لرفع حصة «عسير» من المياه المحلاة بدءاً من الأربعاء المقبل

دعم استثنائي لرفع حصة «عسير» من المياه المحلاة بدءاً من الأربعاء المقبل

الشرقية.. إيقاف ضخ المياه المحلاة في الدمام لمدة 15 ساعة

الشرقية.. إيقاف ضخ المياه المحلاة في الدمام لمدة 15 ساعة

عودة ضخ المياه المحلاّة لمدن المنطقة الشرقية بعد اكتمال الصيانة

عودة ضخ المياه المحلاّة لمدن المنطقة الشرقية بعد اكتمال الصيانة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة