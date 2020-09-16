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«الطيران المدني» تُحدّث «دليل المسافر» بعد السماح بسفر الفئات المستثناة

«الطيران المدني» تُحدّث «دليل المسافر» بعد السماح بسفر الفئات المستثناة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن تحديث الدليل الإرشادي للمسافر وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة للسماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة، وتماشياً مع البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي إلى أهمية التزام المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوفرة في المطار، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير.

يذكر أن الدليل الإرشادي للمسافر يعدّ إطاراً إرشادياً للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفرة بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ويمكن تحميل الدليل الإرشادي للمسافر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: (اضغط هنا).

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