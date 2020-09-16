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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في 3 مدن

«المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في 3 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة في ثلاث مدن جديدة.

وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن تطبيق الرصد الإلكتروني سيبدأ بعد سبعة أيام في (الدمام – الظهران – الخبر).

يذكر أن وزارة النقل كشفت في وقت سابق، عن أن نسبة إجراءات السلامة المرورية ارتفعت على الطرق بنسبة 56,73% خلال الشهر الماضي، وذلك بفضل تنفيذ عدد من المشروعات عبر مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المشروعات والمبادرات تمثلت فيما يلي:

– إنشاء سياج سلكي “عالي الشد” على الطرق بطول 147 كم.

– تجهيز الطرق بتقنية الاهتزازات التحذيرية بواقع 2000كم.

– إنشاء الحواجز الواقية على ما مجموعة 62 كم .

– معالجة التقاطعات المرورية الخطرة.

وأضافت وزارة النقل أن هذه المشروعات والمبادرات ساهمت في انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 9,4% وتراجعت الحوادث المرورية بنسبة 41,1% مقارنة بنفس الفترة في شهر أغسطس من العام 2019م.

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