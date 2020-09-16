تحذير من خطورة الإفراط في تناول «الفيتامينات».. 9 أعراض خطيرة

تواصل – فريق الحرير:

حذرت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض من مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وأضرارها على الصحة.

وشددت مدينة الملك فهد الطبية، في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”، على أهمية استشارة الطبيب بشأن تناول أي مكملات غذائية بما فيها الفيتامينات والمعادن.

كما نصحت المدينة، بأهمية الالتزام بالجرعات المحددة من الفيتامينات والمعادن وتجنب أخذها من غير استشارة الطبيب المختص.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن من أعراض الإفراط في تناول الفيتامينات “الغثيان والتقيؤ، والإسهال، والصداع الشديد، وتساقط الشعر، الإمساك، واضطرابات الطمث، والدم في البول، وفقدان الشهية”.