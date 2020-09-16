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للوقاية من كورونا.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين

للوقاية من كورونا.. «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية غسل اليدين بطريقة صحيحة للوقاية من تفشي كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن غسل اليدين هو أهم أسلوب يجب عليك اتباعه لوقايتك ووقاية أحبابك من الفيروسات”.

ونشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعوي شرحت من خلاله بالتفصيل الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (672) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1092) حالة، ووفاة 33 .

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (326930) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (305022) حالة.

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