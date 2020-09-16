«عجلان واخوانه» تفوز بمخطط «جوهرة المطار» بالدمام بقيمة ملياري ريال

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فازت مجموعة عجلان واخوانه بأكبر المزادات العقارية التي شهدت تنافسا كبيرا بين نحو 18 شركة عقارية محلية وخليجية، ضخت نحو 30 مليار ريال خلال التنافس على شراء مخطط “جوهرة المطار” بحاضرة الدمام.

واستحوذت مجموعة “عجلان واخوانه” على المخطط الذي تبلغ مساحته أكثر من 10 ملايين متر مربع بمبلغ 2 مليار ريال، وشهد المزاد تنافسا كبيرا لما يتميز به المخطط من مزايا متعددة باعتباره من أفضل المخططات حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي.

وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا؛ مما يسهل حركة النقل بينهما، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان واخوانه، الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان ان المزاد وبما شهده من تنافس بين اكبر الشركات العقارية المحلية والخليجية يؤكد جاذبية السوق السعودي لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية والثقة العالية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في المملكة، وهو انعكاس طبيعي للدعم والاهتمام الذي يجده الاقتصاد السعودي من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، والتوجيهات الكريمة في بلورة العديد من التشريعات والأنظمة التي عملت على تسهيل الإجراءات،

وأوضح العجلان ان العمل سوف يبدأ فورا في تهيئة البنى التحتية للمدينة السكنية التي يتوقع ان تضم نحو من 15 الف وحدة سكينة بأحدث المواصفات الفنية والجودة لكل مكونات البنى التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والانارة، وخدمات الاتصالات، وكذلك التشجير والبيئة، لتكون مدينة سكنية حديثة تجتمع بها جميع متطلبات جودة الحياة، مشيرا الى انه يتوقع ان تنتهي المرحلة الأولى من اعمال البنى التحتية خلال 12 شهرا، ومن ثم بدأ البيع في المخطط.