متحدث الصحة يحدد ضوابط إجراء الحجر الصحي لـ «مخالطي مصاب كورونا»

تواصل – واس:

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجراء الحجر الصحي يكون على الشخص المخالط لآخر مصابًا بالمرض دون وقاية ولمدة طويلة.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 621 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (327551) حالة، من بينها (17178) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1238) حالة حرجة.

وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إيراهيم الروساء إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (306004) حالات بإضافة (982) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4369) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة, كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5868149) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (50194) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت النظر إلى أن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة, مشيراً إلى أن المراكز الصحية آمنة وقريبة، ويجب المبادرة بحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم يكن هناك أعراض فيروس.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني: “نشهد اليوم والحمد لله مواصلة تسيير الرحلات الدولية لسفر الفئات المستثناة التي بدأت أمس الأول بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة في المملكة، موضحاً أنه بدأ تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات, مبيناً أن الهيئة أطلقت دليلا إرشاديا مُحدَّثا يتضمن عدة توجيهات، داعياً إلى الاطلاع عليها في موقع الهيئة الإلكتروني.

وأفاد الروساء أن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا بشكل معتمد وحديث, إضافة إلى الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، علاوة على الضوابط السابقة وهي الإفصاح الطبي في مرحلة الحجز والحضور قبل الموعد بأربع ساعات للرحلات الدولية ولبس الكمامة القماشية والحفاظ على المسافة والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المطار.

وأشار إلى أن على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز من حيث قابلية الاسترداد النقدي أو عبر قسيمة شرائية وكيفية رفع الطلب، مبيناً أن لائحة حماية العملاء تنص على ضرورة إشعار المسافر بجميع الإجراءات بشكل واضح في جميع نقاط البيع وفي حال إخلال الناقل الجوي بذلك فإنه يتم تعويض المسافر حسب اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وشدد على المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد من حجر صحي أو عزل أو فحص مختبري, إضافة إلى الاطلاع والالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي للمسافر الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني والمنشور في قنواتنا الرسمية, لافتاً الانتباه إلى أنه سيُحدد موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل تاريخ 1 يناير ب 30 يوماً.