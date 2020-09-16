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السودان.. ضبط خلية إرهابية من 41 عنصراً وكميات هائلة من المتفجرات

السودان.. ضبط خلية إرهابية من 41 عنصراً وكميات هائلة من المتفجرات
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تواصل – وكالات:

ألقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، القبض على خلية إرهابية من 41 عنصراً، كانت تشكل خطراً على السودان ودول الجوار، كما تم ضبط كمية هائلة من المتفجرات.

وقال المدعي العام السوداني، إن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملهاً، مشيرا إلى أنها تشبه تلك التي انفجرت في مرفأ بيروت.

وأضاف أن الضبطية تمت بتعاون تام بين قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر.

من جهته أفاد قائد الشرطة السودانية، خلال مؤتمر صحافي بأن المتفجرات تم العثور عليها في شمال الخرطوم، وقد تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

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