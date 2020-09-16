الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قائمة أطعمة منتشرة تخفض الوزن بطريقة طبيعية وآمنة

قائمة أطعمة منتشرة تخفض الوزن بطريقة طبيعية وآمنة
0

تواصل – وكالات:

قائمة من الخضراوات عددتها ناتاليا بوغاتشوفا أخصائية التغذية، يجب تضمينها في النظام الغذائي لمن يرغب في إنقاص الوزن.

تشمل القائمة أنواعاً مختلفة من الخس، بما في ذلك خس «أيسبرغ» والجرجير والبصل وما إلى ذلك، تعد السبانخ والكرفس مفيدة خصوصاً أنها تحتوي على الكثير من الألياف وأحماض الفوليك والأسكوربيك. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، وهو مدر للبول. في هذا الصدد، لا ينصح بالسبانخ للأشخاص الذين يعانون من تحصٍّ بولي، وفقاً لـ«سبوتنيك».

ومن أجل امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، تنصح أخصائية التغذية بتتبيل السلطات بكمية صغيرة من الزيت النباتي.

يعتبر الكرنب أيضاً مثالياً لفقدان الوزن وأي نوع من أنواعه، وهو مصدر للألياف الغذائية والفيتامينات C وU وPP والسلفورافان والكالسيوم والمغنيسيوم.

مخلل الملفوف ليس أقل فائدة

وقالت أخصائية التغذية: «المخلالات خصوصاً مخلل الملفوف، له فوائد إضافية للميكروبات المعوية المفيدة، التي من الصعب تقدير دورها في تخليق الفيتامينات وامتصاص العناصر الغذائية وحتى التحكم في الشهية».

ووفقا لها، يجب تضمين البنجر في النظام الغذائي جنباً إلى جنبٍ مع الخضراوات الورقية. وقالت: «الألياف وأحماض الفاكهة تحفز الهضم، والكمية الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم تساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي للطاقة، ونقل النبضات العصبية إلى المستوى المناسب».

يوجد أيضاً في البنجر الأحمر، الأصباغ والنترات غير العضوية، وهي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وتخفض ضغط الدم.

تشمل القائمة أيضاً المواد المولدة للحرارة – ما يسمى بالخضراوات «الساخنة» ذات المذاق الحار، منها الزنجبيل والفلفل الحار والفجل والخردل، وكذلك البصل والثوم، لها تأثير مطهر ومضاد للأكسدة ومحفز للجسم. أولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن يجب أن يدخلوا هذه الخيارات في نظامهم الغذائي.

مواد ذات صلة

أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

أيهما يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع الرياضة أم التغذية السليمة؟.. أخصائي يوضح (فيديو)

إليك.. حيلة تساعد على الشعور بـ«الشبع» لإنقاص الوزن

إليك.. حيلة تساعد على الشعور بـ«الشبع» لإنقاص الوزن

تناولها بوجبة الإفطار.. نوع من الفاكهة تساعد على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة

تناولها بوجبة الإفطار.. نوع من الفاكهة تساعد على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة

دراسة طبية.. تناول الطعام في هذا التوقيت يومياً يساعد على إنقاص الوزن

دراسة طبية.. تناول الطعام في هذا التوقيت يومياً يساعد على إنقاص الوزن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة