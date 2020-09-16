«وزير الشؤون البلدية والقروية» يعتمد لائحة «أنشطة التزيين والحلاقة» الجديدة

تواصل – فريق التحرير

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط “الحلاقة الرجالية” والقواعد التنفيذية لممارسة نشاط “التزيين النسائي” وذلك وفق تحديث جديد كانت قد دعت الوزارة لإبداء الأراء حوله.

وتهدف اللائحة إلى تحسين بيئة الأعمال بالمملكة، حيث تم اعتماد اللائحة بمشاركة آراء المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة.

ويأتي هذا التحديث للاشتراطات في نشاط التزيين النسائي وصالونات الحلاقة، ضمن حزمة من الأنشطة التي تعمل الوزارة على تحديث اشتراطاتها، لتكون أكثر مواكبة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وعنصرا ممكنا لتحقيق أهدافها في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير، مما يحقق الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدن ، وعاملاً مساعداً في تحسين بيئة العمل داخل النشاط .

من جانبها، أكدت وزارة التجارة أن لائحة اشتراطات صالونات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي الجديدة ستسهم بمكافحة التستر التجاري وزيادة فرص المستثمرين ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.