الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالانفوجراف.. «العدل» توضح 4 خطوات لضبط الجلسات عبر «ناجز»

بالانفوجراف.. «العدل» توضح 4 خطوات لضبط الجلسات عبر «ناجز»
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، 4 خطوات للاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية على ضبط الجلسات؛ وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وأبانت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر” خطوات الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية التي جاءت كالآتي:

اضغط على الرابط المرسل.

أدخل الرمز المرسل على الجوال واضغط “تحقق” .

اختيار “استعراض تقرير ضبط الجلسة”.

– استعرض الضبط ثم اضغط “مصادقة”.

 

مواد ذات صلة

توضيح من «الطيران المدني» بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل

توضيح من «الطيران المدني» بشأن موعد رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل

نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم

نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«هدف» يودع 9.8 مليون ريال في حسابات متدربي برنامج «تمهير»

«هدف» يودع 9.8 مليون ريال في حسابات متدربي برنامج «تمهير»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>