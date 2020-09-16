بالانفوجراف.. «العدل» توضح 4 خطوات لضبط الجلسات عبر «ناجز»

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أوضحت وزارة العدل، 4 خطوات للاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية على ضبط الجلسات؛ وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وأبانت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر” خطوات الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية التي جاءت كالآتي:

–اضغط على الرابط المرسل.

–أدخل الرمز المرسل على الجوال واضغط “تحقق” .

–اختيار “استعراض تقرير ضبط الجلسة”.

– استعرض الضبط ثم اضغط “مصادقة”.