الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للوقاية من «كورونا».. متحدث «الصحة» يوجه نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

للوقاية من «كورونا».. متحدث «الصحة» يوجه نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأربعاء، أنه من المهم مراجعة مراكز الرعاية الأولية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف” العبد العالي” أن المراكز الصحية آمنة وقريبة من المواطنين والمقيمن بالمملكة، ويجب المبادرة لحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم تكن هناك أعراض فيروس كورونا.

وأكد أن الحجر الصحي يكون بشكل مباشر لمن خالط شخص مصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض الحالات المصابة بالفيروس تفقد حاسة الشم لمدة أسابيع.

 

 

 

مواد ذات صلة

نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم

نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 621 إصابة جديدة و982 حالة تعافي و31 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 621 إصابة جديدة و982 حالة تعافي و31 وفاة

المملكة ضمن قائمة أسرع دول العالم في إظهار نتائج فحص «كورونا»

المملكة ضمن قائمة أسرع دول العالم في إظهار نتائج فحص «كورونا»

مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>