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بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض.

وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي خلال الاستقبال التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي خلال العام 2019، والتي بلغت نسبة إنجازها 94%، كما عرض رئيس المجلس الخطة التشغيلية للمجلس للعام الجاري 2020، والتي تضمنت تنفيذ 108 برامج، وتقريراً عن واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض من ناحية الإنشاءات والمرافق، والإدارة والتنظيم، وسلوكيات المرتادين، وخلصت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

كما قدم رئيس المجلس البلدي كتيبًا بمبادرات المجلس وأعماله خلال العام 2019، إضافة إلى التقارير الخاصة بجولات المجلس البلدي بالرياض الميدانية في نطاق البلديات الفرعية البالغ عددها 16 تقريراً، والذي تضمنت تفصيلاً بالملاحظات المرصودة في نطاق كل بلدية فرعية وبيانًا بالملاحظات المنفذة منها، أو تحت التنفيذ، وغير المنفذة، فضلاً عن بيان الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى، وملخصاً تنفيذياً لما تم حيال الجولات السابقة.

واستعرض “العريدي” في اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس لتحسين وتطوير مدينة الرياض وعددها 23 مبادرة، والتي نالت استحسان سمو أمير منطقة الرياض.
كما عرض رئيس المجلس على سمو أمير منطقة الرياض تنظيم ورشة بمشاركة جميع الجهات الخدمية لمناقشة إيصال الخدمات لمخططات المنح.

وثمّن سمو أمير منطقة الرياض الدور الفاعل للمجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على تقدير سموه لدور رئيس المجلس والأعضاء في متابعة أعمال الأمانة والبلديات الفرعية وتكامل العمل بين الجهتين، إضافة إلى أهمية مبادرات المجلس المقدمة في تحسين وتطوير الخدمات، حيث أشاد سموه بعدد منها، موجّهاً سموه باستمرار جهود المجلس التي ستسهم مع القطاعات الأخرى في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.
حضر الاستقبال, وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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