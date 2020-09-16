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«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة

«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة
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تواصل – واس:

تحظر الهيئة العامة للغذاء والدواء بيع أكثر من 70 نوعاً من الأعشاب والنباتات، تنشرها في موقعها الإلكتروني على شكل قائمة تتضمن اسم النبتة أو العشبة والاسم الشائع والاسم العلمي لها، وذلك لخطورة تلك الأعشاب والنباتات على صحة الإنسان.
وتنفذ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، جولات تفتيشية على محلات العطارة، للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية لمحلات العطارة التي صدرت مؤخرًا، ومنها ضرورة وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته، وتوفير لافتة إرشادية داخل المحل بحجم لا يقل عن ( 100 سم × 50 سم ) تعلق بمكان واضح للعميل، تحتوي على شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء وشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية ويكتب عليها العبارة التالية: “إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجيه ليس له أساس علمي”.
وتحدد لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة أيضاً ضوابط العرض والبيع للنباتات والأعشاب الطبية، ومنها منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي، سواءً كان مفرداً أو مركباً، ومنع عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة، ومنع تعبئة الأعشاب والنباتات الطبية في منافذ البيع مع السماح بالتعبئة فقط في مواقع مرخص لها بذلك.
كما تسمح الضوابط ببيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشكل مفرد دون ذكر أي ادعاءات طبية وتكون كمواد خام بعبوات محكمة الغلق مع وجود ملصق تعريفي وبشكلها الطبيعي.
وللمزيد عن الأعشاب والنباتات الطبية يمكن الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة على موقع الهيئة الإلكتروني.

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