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نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم

نصائح مهمة من «الصحة» في حال الشعور بارتفاع حرارة الجسم
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تواصل- واس:

دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويعاني من ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.

كما دعت “الصحة” المصاب بكورونا، ويعاني من الحكة بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.

أما المصاب بكورونا ويعاني من ضيق تنفس بسيط، فقد أكدت “الصحة” على أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلق ثم إخراج الزفير من الفم ببطء)، ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي(أضغط هنا).

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

 

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