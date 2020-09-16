تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم شهر سبتمبر الجاري

تواصل- فريق التحرير:

أصدر برنامج “حساب المواطن” تنبيهاً مهماً لمستفيدي برنامج الدعم لدفعة شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن برنامج حساب المواطن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (اضغط هنا).

تجدر الإشارة إلى أن “حساب المواطن” أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 34 حوالى 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.