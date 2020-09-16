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زمزم في المسجد النبوي.. كيف يصل الماء المبارك إلى المدينة؟

زمزم في المسجد النبوي.. كيف يصل الماء المبارك إلى المدينة؟
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها مباركة ،إنها طعام طعم ،وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تألو جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

300 طن أثناء المواسم

ويمر ماء زمزم بعدة مراحل حتى يصل إلى المصلين والزوار قاصدي مسجد المصطفى – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة المنورة حيث يتم نقل ماء زمزم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر صهاريج مصنوعة من مادة الستانلس ستيل بمعدل 150 طن في الأيام العادية وتتضاعف لتصل إلى 300 طن في أثناء المواسم رمضان و الحج ، فيما يبلغ عدد الناقلات 29 ناقله يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال بالتنسيق مع موقع التعبئة بمكة بخصوصه وعند وصولها إلى موقع التفريغ بالمدينة المنورة تخضع المياه إلى فحص ومعاينة من فني المختبر قبل تفريغها بالخزانات.

وتقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا بتوريد ماء زمزم مكة المكرمة ، كما تقوم الإدارة بتوفير ماء زمزم والماء الصحي للزوار والمصلين ، وأيضًا توزيع ماء زمزم داخل أروقة المسجد النبوي وداخل المكاتب.

وحدة تبريد هائلة لتقديم الماء المبرّد

بينما يتم نقل ماء زمزم عن طريق ثلاثة مضخات كبيرة يخضع من خلالها ماء زمزم إلى فلترة وتعقيم من خلال شبكة ممتدة من موقع التفريغ إلى الخزانات الرئيسية وهي الخزانات الارضية الاسمنتية وعددها أربعة خزانات سعة كل خزان يقارب 230 متر مربع مزودة بعازل اسمنتي وجهاز مقياس لمعرفة منسوب المياه بها ووحدة تبريد هائلة وهي مخصصة لماء زمزم المبرد ، كما توجد الخزانات الثلاثة الفيبر البلاستكية التي يسع كل خزان ما يقارب 400 متر مربع مزودة بجهاز قياس منسوب الماء وهي مخصصه لماء زمزم الغير مبرد والمياه النقية ، ثم يتم نقل ماء زمزم من الخزانات الأرضية إلى نقاط التعبئة ومن الخزانات الرئيسية عن طريق الشبكة المعدة خصيصاً من مواسير مصنعة من مادة الاستنليس ستيل ( الغير قابل للصداء ) بعد خضوعها لتعقيم الاشعة فوق البنفسجية إلى نقاط التعبئة.

جائحة كورونا
قامت إدارة السقيا خلال جائحة كورونا بعدة مبادرات وذلك بتوزيع 2400عبوة ماء زمزم لأقسام العزل الصحي بالمستشفيات ، كما تم توزيع 1200 عبوة ماء زمزم لمنسوبي الفرق الطبية ، وأيضًا توزيع 14400عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن ، و بعد أن تم رفع حافظات ماء زمزم في بداية جائحة كورونا بذلت الإدارة جهودها بتوزيع أكثر من 350000 عبوة ماء زمزم على المصلين بالمسجد النبوي ، كما تم توزيع أكثر من 1364000 عبوة ماء صحي بساحات المسجد النبوي

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