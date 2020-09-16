استشاري يروي قصة مريض تعرض لجلطة بالقلب بسبب موقف مؤلم.. ويقدم نصيحة مهمة

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نصح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر مرضى الضغط والسكري بعدم التعرض لمواقف مؤلمة لتأثيرها السلبي على صحتهم.

وروى “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قصة مريض تم تركيب قسطرة عاجلة له لتعرضه لموقف إنساني مؤلم وهو وفاة شقيقته.

وقال “النمر”: “للتو انتهيت من قسطرة عاجلة لمريض ضغط وسكري أصيب بجلطة حادة في القلب أثناء رؤيته لأخته الكبرى بعد وفاتها مباشرةً -رحمها الله-“.

وأضاف: “رجاءً لا تعرّضوا مرضى الضغط والسكري وبالذات الحساسين منهم لمواقف مؤلمة: رؤية الميت وبالذات القريب جداً أو غسيله أو دفنه”.